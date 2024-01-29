رمضان 2024 يرفع شعار مسلسلات الـ15 حلقة.. أبرزها عتبات البهجة وبابا جه

يرفع رمضان 2024، شعار مسلسلات الـ15 حلقة، حيث يشارك عدد كبير من الأعمال الدرامية خلال هذا الموسم تنتمي إلى هذه النوعية، بمشاركة نخبة من نجوم الوسط الفني.

تعرض "البوابة نيوز" في هذا التقرير خلال السطور التالية أبرز هذه الأعمال:-

مسلسل "عتبات البهجة"

يعود الفنان يحيى الفخراني من جديد إلى السباق الرمضاني بمسلسل "عتبات البهجة" ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم "جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، سيناريو مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة.

يحيى الفخراني

مسلسل "الساعة 5"

يشارك الفنان آسر ياسين في موسم رمضان 2024، بمسلسل "الساعة 5" وينتمي إلى نوعية المسلسلات الـ15 حلقة، مع عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: عائشة بن أحمد، وآخرين ومن إخراج هاني خليفة، ومن المقرر بدء التصوير خلال الفترة القليلة القادمة.

قدم الفنان آسر ياسين رمضان الماضي مسلسل "الكتيبة 101"، وحقق نجاحًا فنيًا كبيرًا من خلال تجسيده شخصية "الرائد خالد محمد دبور" شاركه العمل كل من: عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر وآخرين.

اسر ياسين

مسلسل "لحظة غضب"

تخوض الفنانة صبا مبارك السباق الرمضاني بمسلسل "لحظة غضب" من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار انتاج طارق الجنايني، مع كل من علي قاسم ومحمد شاهين وآخرين.

صبا مبارك

مسلسل "فراولة"

تحرص دائمًا الفنانة نيللي كريم على تواجدها في الموسم الرمضاني حيث إنها تشارك هذا الموسم بمسلسل "فراولة" الذي ينتمي إلى نوعية 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي.

ويشارك في المسلسل نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني مثل: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي انتاج أحمد دسوقي.

نيللي كريم

مسلسل "بابا جه"

يقدم الفنان أكرم حسني مسلسل "بابا جه" في الموسم الرمضاني 2024، وينتمي أيضًا إلى نوعية المسلسلات الـ15 حلقة، من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعى وبطولة أكرم حسنى، نسرين أمين، سماء إبراهيم وآخرين.

وغاب الفنان أكرم حسني عن الموسم الرمضاني الماضي، بعد أن اعتاد الجمهور عليه في السباق الرمضاني، حيث قدم في رمضان 2022، بمسلسل "مكتوب عليا" وحقق من خلاله نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا مع نخبة كبيرة من نجوم الفن.

أكرم حسني

مسلسل "سر إلهي"

تشارك الفنانة روجينا بمسلسل "سر إلهي" الذي ينتمي إلى نوعية 15 حلقة، مع أحمد مجدي، رنا رئيس، محمد ثروت، مي سليم، نهى عابدين، أحمد بدير، ميمي جمال، مراد مكرم ومحمود حجازي، إخراج رؤوف عبد العزيز إنتاج أشرف زكي.