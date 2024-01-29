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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هاني سويلم: سعيد بمشاركة طلبة مدارس STEM فى أسبوع القاهرة للمياه سنويا

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
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أعرب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، عن سعادته بما تقدمه مدارس STEM كل عام من مشروعات وعروض متميزة خلال إسبوع القاهرة للمياه حتى أصبحت الجلسة الخاصة بمدارس STEM من أنجح الجلسات وأكثرها حضورا وتميزا، مشيرا إلى حرصه على لقاء طلبة مدارس STEM خلال فعاليات الإسبوع والتعرف على مقترحاتهم ومشروعاتهم البحثية المتميزة .

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الاثنين، فى افتتاح المؤتمر الخاص بنظام التعليم المصري STEM والذي يعقد تحت الشعار "الواقع والطموحات"، والذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وأشاد الدكتور سويلم بمجهودات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى إطلاق منظومة التعليم بنظام STEM والتى تعد من أهم المبادرات الموجودة فى التعليم المصرى ، والتى تضم ٢٠ مدرسة في ١٨ محافظة تقدم خدمات تعليمية متميزة لما يزيد على خمسة آلاف طالب وطالبة من خلال تقديم نموذج تعليمي متميز يربط العملية التعليمية بتنمية المعارف والبحث العلمي والمهارات الحياتية.

كما أشاد بالبرامج المتخصصة لإعداد وتأهيل المعلمين والقيادات المدرسية التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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