أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، سيطرة وحدات من المجموعة الغربية التابعة للجيش الروسي على بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف.

وجاء في بيان الوزارة أن “في اتجاه كوبيانسك، حققت العمليات النشطة لوحدات مجموعة 'الغرب' تحرير بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف”

وأشار البيان إلى أن الجيش الروسي في منطقة سينكوفكا نجح في صده لثلاث هجمات قامت بها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرًا إلى خسائر العدو في اتجاه كوبيانسك التي بلغت ما يصل إلى 30 عسكريًا وسيارتين مدرعتين و3 شاحنات صغيرة ومدفع "هاوتزر ميستا-بي".فقا لما ذكره موقع سبوتنيك الروسي للأنباء

وتم تحسين الوضع على طول خط المواجهة في اتجاه كراسني وليمان بواسطة وحدات من مجموعة "المركز"، حيث تم هزيمة المجموعات الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 63 في مناطق يامبولوفكا في دونيتسك وشيرفونايا ديبروفا في لوجانسك بدعم من المدفعية. وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 280 عسكريًا وتدمير دبابة و3 مركبات.

وفقًا للبيان "تصدت وحدات من مجموعة ’الجنوب‘ 6 هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 22 التابع للقوات الأوكرانية في مناطق بيلوجوروفكا وبيريزدنوي في دونيتسك ".

وأظهر البيان أن خسائر العدو بلغت 210 جنديًا وشاحنتين صغيرتين، بالإضافة إلى مدفعين من طراز "دي-30" ومدفعًا مضادًا للدبابات من طراز "رابير".