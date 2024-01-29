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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تفاصيل خطة الزراعة لمضاعفة مساحات القطن بالموسم الجاري.. فيديو

القطن
القطن
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قال الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة في محافظة القاهرة، إن المحافظة من المحافظات الرائدة في مجال الزراعة، وبخاصة في محصول القطن، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالقطاع، وبخاصة المحاصيل الاستراتيجية وأبرزها القطن، ما أدى إلى عودة القطن المصري إلى عصره الذهبي. 

وأضاف "ناجح" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "زرعنا 85 ألف فدان قطن في الموسم الماضي، ونستهدف 100 ألف فدان في الموسم المقبل، ونستهدف مجموعة من الأصناف القوية مثل جيزة 94 وجيزة 96، وكفر الشيخ هي الأولى في زراعة محصول القطن". 

وتابع: "المحافظة لديها في هذا العام ما يقرب من 4 مراكز للإكثار، وهذه المراكز هي التي نحصل منها على التقاوي للموسم القادم، كما حققت منظومة تسويق القطن طفرة قوية جدا ولم تعد تواجه أي مشكلة، كما أن المحصول كسر حاجز الـ15 ألف جنيه بالنسبة للقنطار وهذا سعر رائع ومشجع ومرضٍ". 

وزارة الزراعة الرئيس عبدالفتاح السيسي المحاصيل الاستراتيجية التقاوي