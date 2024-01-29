صعود جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات.. والثلاثيني يحقق مستويات تاريخية جديدة

واصلت مؤشرات البورصة الارتفاع بصورة جماعية في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، واستمر المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" في صعوده لتحقيق مستويات تاريخية جديدة متجاوزا حاجز الـ29100 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة 1.96% وصولا إلى مستوى 29,187.89 نقطة.

كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 6,801.1 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 9,649.01 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.88%، مسجلا 12,427.99 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 1.36%، ليصل إلى مستوى 35,591.11 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.57% وصولا لمستوى 5,556.53 نقطة.