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الإثنين 29 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات.. والثلاثيني يحقق مستويات تاريخية جديدة

البورصة
البورصة
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واصلت مؤشرات البورصة الارتفاع بصورة جماعية في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، واستمر المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" في صعوده لتحقيق مستويات تاريخية جديدة متجاوزا حاجز الـ29100 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة 1.96% وصولا إلى مستوى 29,187.89 نقطة.

كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 6,801.1 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 9,649.01 نقطة.       

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.88%، مسجلا 12,427.99 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 1.36%، ليصل إلى مستوى 35,591.11 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.57% وصولا لمستوى 5,556.53 نقطة.                  

البورصة منتصف التعاملات