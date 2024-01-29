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الإثنين 29 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن سنة لعاطل أعلن عن نفسه ممارسة الشذوذ عبر تطبيقات الإنترنت

ارشيفيه
ارشيفيه
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قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة   بالسجن سنة وغرامة 300 جنيه لعاطل ووضعه تحت المراقبة بعد انقضاء مدته بتهمة ممارسة الشذوذ  والإعلان عن نفسه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى بدائرة قسم شرطة التجمع.

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة  العامة أن المتهم س. م ٢٢ سنة أعلن عن نفسه عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي الفيس بوك لممارسة الشذوذ الجنسى مقابل ٥٠٠ جنيه عن الليلة الواحدة.

وألقت إدارة الآداب القبض علي المتهم، وبتفنيشه عثر بحوزته على ألعاب جنسية وفيديوهات خاصه به، وصور له أوضاع مخلة أثناء ممارسته الشذوذ الجنسى
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التواصل الاجتماعي الإجراءات القانونية الشذوذ الجنسي القبض علي المتهم عثر بحوزته شرطة التجمع قسم شرطة التجمع