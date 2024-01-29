السجن سنة لعاطل أعلن عن نفسه ممارسة الشذوذ عبر تطبيقات الإنترنت

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بالسجن سنة وغرامة 300 جنيه لعاطل ووضعه تحت المراقبة بعد انقضاء مدته بتهمة ممارسة الشذوذ والإعلان عن نفسه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى بدائرة قسم شرطة التجمع.

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم س. م ٢٢ سنة أعلن عن نفسه عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي الفيس بوك لممارسة الشذوذ الجنسى مقابل ٥٠٠ جنيه عن الليلة الواحدة.

وألقت إدارة الآداب القبض علي المتهم، وبتفنيشه عثر بحوزته على ألعاب جنسية وفيديوهات خاصه به، وصور له أوضاع مخلة أثناء ممارسته الشذوذ الجنسى

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.