رئيس جامعة سوهاج يشارك بالاجتماع الدوري للمجلس الأعلي للجامعات

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي عقد بجامعة أسوان، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس.

وأوضح النعماني، أنه خلال المجلس استعرض الدكتور أيمن عاشور تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يناير، وجاء في مُقدمتها اجتماع وزير التعليم العالي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعرض جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر.

وأضاف النعماني، أنه تم مناقشة عدداً من الملفات المهمة التي تخص المنظومة التعليمية ومنها سرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول و استعدادات الجامعات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، وضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالجامعات والمدن الجامعية خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

وأشار النعماني، إلي ان الوزير قد وجه بتيسير زيارات طلاب الجامعات للمعرض الدولي للكتاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي وحضور الفعاليات المُختلفة والمُتنوعة التي يُنظمها المعرض، والذي يعُد عرسًا يُسهم في تنمية الوعي والثقافة لدى الشباب، مضيفاً أنه تم البدء في خطوات إنتاج دواءين مصريين جديدين، كثمرة لتوظيف مُخرجات البحث العلمي لدعم الاقتصاد الوطني تحت شعار "صنع في مصر".

وقال النعماني إن المجلس تابع موقف دراسة الجدوى المُتكاملة التي تم إعدادها لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات؛ بهدف البدء الفعلي في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد، لإنشاء مزارع نموذجية تخصصية علمية، بالإضافة إلى متابعة خطوات البدء في المشروع خلال الفترة القادمة، والذي يأتي ضمن خطة الدولة لتنمية إقليم جنوب الصعيد.