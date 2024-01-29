بايدن يتوعد بمحاسبة المتسببين في مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن.. الهجوم الأول من نوعه منذ اندلاع الصراع بغزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب ما لا يقل عن 34 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنه مسلحون مدعومون من إيران على قوات أمريكية في الأردن.



ويعد هذا أول هجوم يكبد القوات الأمريكية خسائر بشرية منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ويمثل الهجوم تصعيدا كبيرا للتوترات التي تجتاح الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تحول الحرب في غزة إلى صراع يشمل جماعات متحالفة مع إيران في لبنان واليمن والعراق.

وقال بايدن في بيان "في الوقت الذي لا نزال نجمع فيه الحقائق عن هذا الهجوم، نعرف أنه من تنفيذ جماعات مسلحة متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".

وأضاف "مما لا شك فيه أننا سنحاسب كل المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب لنا وبالطريقة التي نختارها".

وأصيب ما لا يقل عن 34 جنديا في هجوم أمس الأحد شمال شرق الأردن بالقرب من حدود سوريا، وفقا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية.

ونفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في بيان اليوم الاثنين أي ضلوع لطهران في الهجوم.

وقالت البعثة إن إيران ليس لها أو علاقة بالهجوم على القاعدة الأمريكية، وأضافت:"ثمة صراع بين القوات الأمريكية وفصائل المقاومة في المنطقة والتي ترد بهجمات انتقامية".



وقال الجيش الأمريكي إن الهجوم وقع في قاعدة قرب الحدود السورية. ولم يذكر اسم القاعدة، لكن مصدرا مطلعا حدد أنها البرج 22 في الأردن.

فيما واصل الحوثيون في اليمن المتحالفون مع إيران مهاجمة السفن في المنطقة، وقالوا اليوم الاثنين إنهم أطلقوا صاروخا على السفينة لويس بي. بولر التابعة للبحرية الأمريكية في أثناء إبحارها عبر خليج عدن يوم الأحد.

وأمرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إسرائيل باتخاذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني، إلا أن المحكمة لم تصل إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار ولم تبت في أمر الإبادة الجماعية في غزة والذي كان محور الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا.

وواصلت إسرائيل قصف خان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب القطاع، وأعلنت عن وقوع "معارك مكثفة" وضربات برية وجوية على العشرات من مقاتلي حماس والبنية التحتية.

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية نسفت المباني والمنازل في الجزء الغربي من المدينة مع احتدام المعارك.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل أعاقت جهود إنقاذ القتلى والجرحى وتحاصر كذلك المستشفيات، وهو ما تنفيه إسرائيل وتتهم مقاتلي حماس بشن عمليات من مواقع قريبة من المستشفيات.