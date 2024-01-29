فلسطين.. اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قرية دير أبو ضعيف وبلدة اليامون

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، باندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية دير أبو ضعيف وبلدة اليامون شمال شرق وغرب جنين.

وأضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وقامت بتفتيشها والاعتداء على المواطنين في المنازل، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

وفي بلدة نعلين غرب رام الله، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال شابًا فلسطينيًا، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

منذ قليل، اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية مدينة جنين شمال الضفة الغربية، من كافة المحاور داخل المدينة.

وأعلنت الوكالة الفلسطينية، عن نشوب مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المدينة في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، كما أوضحت أن الاحتلال اقتحم مدينة جنين من كافة مداخلها.