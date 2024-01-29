انتداب المعمل لمعاينة حريق مصنع بمدينة 6 أكتوبر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مصنع بمحيط المنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه, وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، الاطلاع على كاميرات المراقبة المحيطة بالمصنع.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.