أمم أفريقيا 2023.. غينيا إلى دور الثمانية بفوز قاتل على غينيا الاستوائية

خطف منتخب غينيا فوزًا قاتلا بهدف دون مقابل على نظيره منتخب غينيا الاستوائية ضمن منافسات دور الـ١٦ ببطولة أمم أفريقيا ٢٠٢٣ بكوت ديفوار على استاد إبيمبي الأوليمبي.

أحرز محمد بايو، لاعب منتخب غينيا، فى شباك نظيره غينيا الاستوائية بالدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والمقامة حاليا في كوت ديفوار.

بهذا الفوز يصعد منتخب غينيا إلى دور الثمانية فى انتظار الفائز من مباراة مصر والكونغو

وخاض غينيا الاستوائية اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: خيسوس أوونو.

خط الدفاع: كارلوس أكابو مارتينيز، ايستيبان فرنانديز اوبيانغ، ساوولكوكو، باسيليو ندونغ نشاما.

خط الوسط: خوزيه ماشين، خوسي ميراندا، بابلو غانيت، فيديريكوبيكورو، إيبان سالفادور.

خط الهجوم: إيمليو نسووي.

وخاض منتخب غينيا اللقاء بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم كوني.

خط الدفاع: انتوين كونت، جوليان جانفيير، مختار دياخابي، سيكو سيلا.

خط الوسط: إلياكس موريبا، موري كوناتي، مورجان جويلفاوجي، أجويبو كامارا، فرنسوا كامانو.

وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي تجمع بين منتخبي غينيا وغينيا الاستوائية، في تاريخ مشاركتهم معاً ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وانطلقت مباريات دور الـ١٦، بداية امس السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤، حتى الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤، وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» السابعة مساءً والعاشرة مساءً، موعدا لإقامة المباريات، في ذلك الدور.