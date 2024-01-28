انطلاق الفوج الأول من طلاب جامعة القناة في زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، يزوره حوالي مليونا شخص سنويًا، لافتًا إلى أن الجامعة تنظم سنويًا رحلات طلابية لزيارة المعرض على أفواج متتالية.

جاء ذلك تعليقًا من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على انطلاق الفوج الأول لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة الـ 55، التي تنطلق هذا العام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية.

ومن جانبه - أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المعرض يشارك به 1200 ناشر من 70 دولة و5250 عارضًا، ويقام على مساحة 80 ألف متر مربع ويضم 5 صالات للعرض.

بينما أوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن الفوج الأول يضم 96 طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن الرحلة تنظمها إدارة النشاط الثقافي والإعلامي بإشراف تنفيذي الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة مروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي.