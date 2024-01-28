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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وزيرة الثقافة تستقبل نظيرها الفنزويلي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55

وزيرة الثقافة تستقبل
وزيرة الثقافة تستقبل نظيرها الفنزويلي
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استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مساء اليوم، السيد إرنستو بيياجاس، وزير السلطة الشعبية للثقافة بجمهورية فنزويلا، فور وصوله لمصر للمشاركة بفعاليات معرض القاهرة الدُولي للكتاب.

وخلال اللقاء، رحبت وزيرة الثقافة، بنظيرها الفنزويلي، وثمنت أهمية المشاركة الأولى للجانب الفنزويلي بمعرض الكتاب، كونها تمثل إضافة قوية للمعرض على صعيد التنوع  الثقافي الذي يستهدف المعرض تفعيله على كافة الأصعدة.

ومن جانبه، نقل وزير الثقافة الفنزويلي، تحية السيد نيكولاس مادورو، رئيس جمهورية فنزويلا، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وثمَّن دور مصر في حل قضية فلسطين، مُعبرًا عن احترامه وتقديره لجهود الدولة المصرية في هذا الصدد، مُعربًا عن أهمية هذه المشاركة كونها تمثل نقطة انطلاقة لتفعيل المزيد من التعاون الثقافي والفني بين الدولتين، واختتم اللقاء بشكر وزيرة الثقافة المصرية على حفاوة الاستقبال، متمنيًا المزيد من التعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين.

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