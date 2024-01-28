لحياة أطول.. الكشف عن العلاقة بين الشاي والشيخوخة البيولوجية

شرب الشاي بكمية مناسبة قد يزيد من العمر، حيث وجد العلماء صلة بين العمر الأطول واستهلاك الشاي، لكن كل هذا يتوقف على "النسبة المثلى".

حيث تشير الأبحاث إلى أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي يوميًا يمكن أن يساعد في إبطاء "الشيخوخة البيولوجية"، ويقترحون أن الشاي الأسود يحتوي على معادن مرتبطة بصحة القلب والدماغ والأمعاء.

وقام الباحثون في جامعة سيتشوان في تشنغدو، الصين، بتحليل بيانات من 5998 فردًا بريطانيًا تتراوح أعمارهم بين 37 إلى 73 عامًا، بالإضافة إلى 7931 فردًا صينيًا تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 79 عامًا.

ويشير الخبراء إلى أن تناول الشاي يؤدي إلى "شيخوخة بيولوجية أبطأ". ويوصون بتناول حوالي ثلاثة أكواب من الشاي أو 6 إلى 8 جرام من أوراق الشاي يوميا للحصول على فوائد قوية في مكافحة الشيخوخة.

بالإضافة إلى ذلك، وجدوا أن أولئك الذين توقفوا عن شرب الشاي بعد ذلك شهدوا "تسارعًا أعلى في الشيخوخة البيولوجية".

وأشار الباحثون إلى أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي لها تأثير مهم على تنظيم التغيرات المرتبطة بالعمر، والتمثيل الغذائي، والوظيفة الإدراكية.