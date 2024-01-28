عبد الله ممدوح وريم رمزي يحصدون ميداليتين في البريميرليج للكاراتيه

توج البطل المصري عبد الله ممدوح بالميدالية الذهبية في بطولة البريميرليج الدولية المقامة في مدينة باريس الفرنسية خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير الجاري.

وحقق عبد الله ممدوح الميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه رجال وزن -75 ك، بعد فوزه في النهائي على بطل تركيا بنتيجة “3/1“.

كما حققت ريم رمزي بطلة المنتخب المصري، الميدالية الفضية في منافسات كوميتيه سيدات وزن -50 ك.

وكان قد حصل علي الصاوي على الميدالية البرونزية عقب تحقيق الفوز على نظيره بطل إيران بنتيجة “4/3“ في منافسات كوميتيه رجال -67 ك.

وحصد يوسف عماد لاعب المنتخب المصري الميدالية البرونزية في منافسات كوميتيه -84 ك، عقب الفوز على بطل اليابان بنتيجة “6/4“.

وحضر محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فعاليات نهائيات البطولة برفقة هشام عزت مستشار السفير المصري بفرنسا.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في فرنسا، أمين الزعبلاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على اللجنة العليا للحكام.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: “عبد الله ممدوح كوميتيه 75 ك، يوسف عماد كوميتيه 84 ك، طه طارق كوميتيه +84 ك، علي محمد الصاوي كوميتيه 67 ك، وأحمد رجب المصري كوميتيه+84 ك“.

بالإضافة إلى: “ريم أحمد كوميتيه 50 ك، نورسين محمد كوميتيه 61 ك، منة شعبان الصاوي كوميتيه+68 ك، سهيلة أحمد كوميتيه +68 ك، وحبيبة ماجد كوميتيه +68 ك“.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “سيد مصطفى مديرًا إداريًا، عبد الفتاح عيسى مديرًا فنيًا، والدكتور أحمد الصاوي طبيبًا للمنتخب، بالإضافة إلى الحكمين عماد السرسي وطارق عبد الحفيظ“.