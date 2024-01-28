محافظ الوادي الجديد: انطلاق البرنامج التدريبي للعاملين بالجهاز الإداري

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، انطلاق البرنامج التدريبي للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة "بيئة مؤسسية آمنة " والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار خطة التطوير المؤسسي ورفع القدرات الرقمية للعاملين.

وأوضح الزملوط، أن البرنامج يستهدف تدريب ١٠٠ من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات على حماية وأمن المعلومات ومواجهة حروب الأجيال الحديثة على الأمن القومي وجرائم القرصنة واختراق نظم المعلومات، لتأهيل بيئة العمل المؤسسي الحكومي بكافة عناصرها بما يواكب التحول الذكي في الحكومات والمؤسسات.