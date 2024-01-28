علمٌ من أعلام الفتوى.. جناح الأزهر يحتفي بالدكتور نصر فريد واصل ويكرّم إسهاماته

احتفى الأزهر الشريف اليوم الأحد، بمسيرة الدكتور نصر فريد واصل، باعتباره علم من أعلام الفتوى والشريعة الإسلامية، وحاضر في الندوة فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأدارها الدكتور أبواليزيد سلامة، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر.

جاء ذلك في إطار سلسلة الندوات التثقيفية التي ينظمها جناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، بعنوان" محطات في مسيرة عالم أزهري".

قال الدكتور نصر فريد واصل، إن والدته الكريمة وهبته لله تعالى ونذرته للدارسة في الأزهر الشريف وهو في بطنها، ونشأ وترعرع على العلم والقرآن الكريم وحب الثقافة والتدبر والرياضة منذ نعومة أظافره وفي جميع مراحله الحياتية، مضيفًا أنه تعلم في الأزهر الشريف العلم المستنير الذي يراعي ضوابط الدين والدنيا، ويرسخ للعلم النافع والأحكام الشرعية المتخصصة، ويميز بالأدلة بين كل ما يناسب العصور المختلفة، ونصح الحضور بضرورة تحقيق مبادئ التكافل والسلام الاجتماعي ليعم الخير على الجميع.

وألقت الندوة بظلالها، على السيرة الذاتية لسماحة المفتي الجليل الدكتور نصر فريد واصل، والمسيرة العلمية المتميزة، والجهود المثمرة لفضيلته في عالم الفتوى، ومساعيه المحمودة لنشر المعرفة والفهم الصحيح للإسلام، حيث قدم العديد من الأبحاث والدراسات التي تتناول مجالات متعددة في العلوم الإسلامية والثقافة الدينية والدنيوية، حتى أصبحت فتواه ومؤلفاته مرجعًا مهمًا للمسلمين حول العالم.

يأتي هذا احتفاءً من الأزهر الشريف بالعلماء والمفكرين، وتذكيرًا بالمحطات المضيئة في مسيرة علماء الأزهر، وتعريفًا بإسهاماتهم التي ساعدت في تطور العلوم الإسلامية، ورسخت للقيم والوعي العام.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بقاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.