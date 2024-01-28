الكرملين: لا خطط لعقد اجتماع بين رئيس روسيا ومدير وكالة الطاقة الذرية الدولية

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، التخطيط لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، على خلفية زيارته جروسي في المستقبل القريب لروسيا.

وأوضح بيسكوف ردا على سؤال حول اجتماع بوتين وجروسي وفقا لما نقلته وكالة انباء (تاس) الروسية- "لا يوجد مخطط بشأن اجتماع الرئيس بوتين بمدير وكالة الطاقة الذرية الدولية جروسي".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، يعتزم زيارة موسكو لإجراء مشاورات بين الإدارات المعنية، وتفقد محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والتي تسيطر عليها القوات الروسية، مضيفة: "جروسي يعتزم بالفعل زيارة روسيا في المستقبل القريب، لمواصلة تنسيق تفاعلنا مع الوكالة".

وقالت مستشار المدير العام لشركة "روس إنرجو آتوم" الروسية، رينات كارشا، بأن زيارة جروسي إلى المحطة النووية يمكن أن تكون خلال الأيام العشرة الأولى من فبراير المقبل.

وفي سياق آخر، أعلنت الدفاع الروسية اليوم الأحد، صد ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا فقدت ما يصل إلى 330 عسكريا و9 قطع من المعدات العسكرية، مضيفة أن الجيش الأوكراني فقد دبابة وعربتي مشاة قتالية و4 شاحنات صغيرة ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "جفوزديكا" ومحطة للحرب الإلكترونية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، أن قواتها أسقطت ثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس"، ودمرت أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (أوراجان)، إلى جانب 28 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة /تاس/ الروسية عن بيان صدر عن الوزارة، جاء فيه "أسقطنا 28 طائرة مسيرة أوكرانية، وثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس"، إلى جانب تدمير أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (أوراجان) خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأضاف البيان أن القوات الروسية قصفت مستودعات الذخيرة والوقود الأوكرانية في منطقتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيا.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن "القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات بدون طيار الهجومية التابعة للمجموعات القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت مستودعات الذخيرة والوقود للمعدات العسكرية للجيش الأوكراني في منطقتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيا".

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب البيان، تم استهداف 118 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوة بشرية وعتاد عسكري في 137 منطقة.