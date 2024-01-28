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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. فيلاليبري يقود هجوم أتلتيك بيلباو أمام قاديش

بيلباو
بيلباو
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أعلن ايرنيستو فالفيردي المدير الفنى لفريق أتلتيك بيلباو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره قاديش، وذلك بعد قليل على ملعب "رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق أتلتيك بيلباو كالتالى:
حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: انييغو ليكوي، دانييل فيفيان، يراز ألفاريز، اوسكار دي ماركوس.
خط الوسط: ميكيل فيسكا، أندير هيريرا، إينياكي ويليامز، اوناي غوميز، مالكوم ادو.
خط الهجوم: أسيير فيلاليبري.
ويحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بينما يقع فريق قاديش فى المركز الـ 18 برصيد 15 نقطة .

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