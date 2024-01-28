الزمالك يدرس ضم محترف سوبر للمنافسة على دوري السلة

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وبالتنسيق مع وائل بدر مدرب كرة السلة بالفريق الأبيض، التعاقد مع لاعب محترف سوبر، وذلك في ظل تعرض الفريق لخسارتين حتي الآن في دوري السوبر .

وبدأ فريق سلة الزمالك دوري السوبر بالفوز على سموحة في الأسبوع الأول، ثم سقط على صالة النادي أمام الأهلي في الجولة الثانية للدور الأول لدوري السوبر لكرة السلة، ثم فاز على الجزيرة في الجولة الثالثة، ثم عاد وسقط مرة أخري ولكن أمام الاتحاد السكندري هذه المرة بالجولة الرابعة لدوري السوبر .

من المقرر أن يلتقي فريق سلة الزمالك بقيادة مدربه وائل بدر، مع فريق هليوبوليس غدا الإثنين بالجولة الخامسة للدور الأول لدوري السوبر .