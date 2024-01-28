الإسكندرية تبدأ تنفيذ الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم، تنفيذ الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بمركز الإسكندرية للتدريب بالديوان العام.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتابعت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، فعاليات اليوم التدريبي الأول من البرنامج، مؤكدة الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرأة وإعداد كوادر نسائية قادرة على تولي المناصب القيادية.

وثمنت ما حققته المرأة المصرية في كافة المجالات، مشيرة إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

جاء ذلك بحضور ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، والمهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وأحمد مبروك نائب مدير المركز.

الجدير بالذكر أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" يستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 إلى 50 عام العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورائدات الأعمال، ويهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والتوعية بأهداف التنمية المستدامة.