تعديل ضوابط التضامن بين شركات السياحة المنفذة للحج

وافقت وزارة السياحة والآثار على طلب شركات السياحة بمد مهلة استيفاء إجراءات الاندماج والتضامن بين الشركات المنفذة لبرامج الحج موسم 1445 هـ، حتى يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024. وهو موعد نهائي لإنهاء إجراءات التضامن.

كما تحركت الوزارة لحل أزمة الحد الأدنى لعدد الحجاج بالتضامن وهو 250 حاجا، والذي شكل حجر عثرة في ظل عدم وجود إقبال على الحج السياحي بعد مشكلات عديدة حدثت الموسم الماضي، وكذلك ارتفاع أسعاره الموسم الحالي، ونجحت جهود الوزارة بالتعاون مع البعثة الرسمية لمصر بالمملكة، فى الحصول على موافقة استثنائية من وزارة الحج والعمرة بتخفيض الحد الأدنى إلى 100 حاج للتضامن، وبذلك سيقبل التضامن بعدد 100 حاج كحد أدنى.

وفيما يخص الإجراءات المالية المتعلقة بالتضامنات، ونظرا للظروف المحيطة بالقطاع السياحى خلال الفترة الحالية، وعدم وجود إقبال ما تسبب في أزمات مالية للشركات، فقد قررت غرفة شركات السياحة قبول التضامنات بين الشركات السياحية دون استيفاء الإجراءات المالية، وسوف تتحمل الغرفة الأعباء المالية المتعلقة بسداد الضمان النقدي على المسار الإلكتروني لحجاج الخارج.