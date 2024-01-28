وصول سيارة أشعة ماموجرام متنقلة إلى وحدة طب أسرة سمنود لفحص السيدات

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن وصول سيارة أشعة الماموجرام المتنقلة إلى وحدة طب الأسرة بمنية سمنود لفحص الثدى للسيدات فوق سن 40 فما فوق .

كما أوضح أنه تم تجهيز السيارة يوم الجمعة وبدء العمل بها يوم السبت على أن تبقى لتقديم الخدمة مجاناً لجميع السيدات ولمدة 6 أيام حتى الخميس 1/2.

وأعرب وكيل الوزراة عن عمق شكره وتقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الاشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة والدكتورة سهام السعدنى مدير عام الإدارة العامة للأشعة و الدكتورة شيماء محمد مسؤول صحة المرأة بالوزارة لسرعة الاستجابة .

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