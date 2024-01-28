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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وصول سيارة أشعة ماموجرام متنقلة إلى وحدة طب أسرة سمنود لفحص السيدات

سيارة أشعة الماموجرام
سيارة أشعة الماموجرام المتنقلة
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن وصول سيارة أشعة الماموجرام المتنقلة إلى وحدة طب الأسرة بمنية سمنود لفحص الثدى  للسيدات فوق سن 40 فما فوق .

كما أوضح أنه تم تجهيز السيارة يوم الجمعة وبدء العمل بها يوم السبت على أن تبقى لتقديم الخدمة  مجاناً لجميع السيدات ولمدة 6 أيام حتى الخميس 1/2.

وأعرب وكيل الوزراة عن عمق شكره وتقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الاشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة والدكتورة سهام السعدنى مدير عام الإدارة العامة للأشعة و الدكتورة شيماء محمد مسؤول صحة المرأة بالوزارة لسرعة الاستجابة .

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