شيكابالا يقود تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أهلي جدة في نهائي كأس دبي للتحدي

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره أهلي جدة السعودي، مساء اليوم الأحد، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد آل مكتوم، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس تحدي دبي الودية.

ومن المتوقع أن يواجه الزمالك نظيره أهلي جدة، بالتكشيل الذي يتي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع :مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

وحقق الزمالك فوزًاعلى الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية لمواجهة فريق الأهلي السعودي .