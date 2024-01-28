"الزراعة" تكثف حملاتها المرورية لتقديم الدعم الفني لحماية المحاصيل الشتوية

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في معهد بحوث وقاية النباتات، التواجد المستمر مع المزارعين للتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة والمتابعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، وتقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة لحماية المحاصيل الشتوية من الآفات، حيث نفذ المعهد حملات متابعة ميدانية ومرور حقلي في محافظات دلتا و صعيد مصر لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين وامدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة التي تساعدهم علي الحصول علي محصول جيد وذو جودة عالية.

وأكد الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد أن وقاية النباتات حريص على تفقد حقول المحاصيل الشتوية مثل القمح و الفول البلدي والموز والبنجر والبصل والطماطم و غيرها، للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات خاصة خلال هذه الفترات التي تشهد تغيرا ملحوظا في المناخ و متابعة سلوك الآفات المختلفة مع هذه التغيرات. وأضاف أن باحثي المعهد بمقره الرئيسي و فروعه يقومون بحملات مرور مكثفة في جميع المحافظات للاستماع للمزارعين للتوعية واعطاء أهم الإرشادات والتوصيات لزيادة المنتج المحلي والحد من فواتير الاستيراد.

وأشاد عبد المجيد بالدور الفاعل الذي يؤديه الباحثون في دعم المزارعين بالإجراءات الوقائية للحد من الإصابة بالآفات مما يؤدي لتقليل استخدام المبيدات الكيميائية ويحافظ على البيئة كجزء أساسي من استراتيجيات الزراعة المستدامة.