عازفة الفيولينة رنا عبد الوهاب تخطف أنظار جمهور الأوبرا.. صور

أحيت دار الأوبرا المصرية، حفلا فنيا جديدا بعنوان "ألف ليلة وليلة"، مساء أمس السبت، بالمسرح الكبير وسط حضور جماهيري كبير.

قدمت أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وبمشاركة عازفة الفيولينة رنا عبد الوهاب مجموعة متنوعة من المؤلفات العالمية منها: كونشيرتو الفيولينة والأوركسترا لـ"ديفورجاك"، وسيمفونية القرابين المنسية لـ"ميسيان"، والتي خطفت أنظار الحضور.

وأيضا متتالية شهرزاد لـ"كورساكوف" التى كتبها عام 1888 وقسمها إلى أربعة حكايات استلهمها من حكايات الف ليلة وليلة وهى البحر وسفينة السندباد، والأمير الكالندارى، والأمير الشاب والأميرة الشابة والإحتفالات في بغداد، والتي أصبحت علامة مميزة لكل الأعمال الفنية الخيالية، كما باتت رمزا للروايات الأسطورية الحالمة.