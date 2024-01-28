نص تهنئة رئيس مجلس النواب للمنتخب المصري لكرة اليد بعد فوزه ببطولة أمم أفريقيا

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المنتخب المصري لكرة اليد، بعد فوزه ببطولة أمم أفريقيا.

وجاء نص التهنئة كالتالي:

يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية للشعب المصري بمناسبة الفوز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة اليد بكأس أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي وتأهله لأولمبياد باريس 2024.

وتابع رئيس مجلس النواب:هذا الأداء البطولي إنما يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة، لذا أتقدم باسمي وباسمكم جميعًا بخالص التهنئة للجهاز الفني والإداري وللاعبين متمنيًا دوام التوفيق والسداد.