ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 26422 شهيدا و65087 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26422 شهيدا و65087 مصابا منذ 7 أكتوبر، وفقا لنبأ عاجل لـ "القاهرة الاخبارية".

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم عن استشهاد 8 فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بقصف مناطق متفرقة في شمال ووسط وجنوب غزة، ما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء وإصابة العشرات في القصف المدفعي والجوي للاحتلال، وذلك في ظل المعاناة الإنسانية للفلسطينيين مع موجة الأمطار والبرد القارس الذي يضرب الأراضي المحتلة.