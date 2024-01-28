تصدير 50 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الصين

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 64000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1033 شاحنة و 70 سيارة.

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 637 شاحنة و 59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 60000 طن بضائع، 396 شاحنة و 11 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل ومغادرة السفينة SPAR ARIES وعلي متنها 50000 طن فوسفات تصدير الي الصين و السفينتين دليلة والحرية2 بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية1 ودليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 4120 طن بضائع و377 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي اور ، ايلة ، كوين نفرتيتي و بريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1570 راكب بموانيها.

