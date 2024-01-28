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الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 50 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الصين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 64000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1033 شاحنة و 70  سيارة.

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 637 شاحنة و 59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 60000  طن بضائع، 396  شاحنة و 11 سيارة. 
 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  العبارة امل ومغادرة السفينة SPAR ARIES وعلي متنها 50000 طن فوسفات تصدير الي الصين و السفينتين دليلة  والحرية2 بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية1 ودليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس  ، كما تم تداول 4120 طن بضائع و377 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي اور ، ايلة ، كوين نفرتيتي و بريدج . 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1570 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات حركة الواردات موانئ البحر الأحمر مينا