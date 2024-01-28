الطريق نحو لقب «الكان».. الفراعنة جاهزون لترويض فهود الكونغو

سعيا لمواصلة المشوار نحو الظفر بلقب الأميرة الأفريقية، يخوض في العاشرة من مساء اليوم الأحد، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة البرتغالي فيتوريا، مواجهة ليست سهلة أمام نظيرة الكونغو الديمقراطية في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة في كوت ديفوار.

ويتطلع الفراعنة لتحقيق الانتصار الليلة وتخطي عقبة المنافس والوصول للدور ربع النهائي وملاقاة الفائز من غينيا الاستوائية وغينيا، وفقا لما أسفرت عنه قرعة الأدوار الإقصائية، وكان المنتخب الوطنى قد صعد بشق الأنفس إلى الدور التالى برصيد ثلاث نقاط دون فوز واحد.

وحرص روى فيتوريا، خلال الأيام الماضية على الوصول لحلول جذرية ونهائية لأزمة خط الدفاع التى لا تتحمل تكرار مثل الأخطاء السابقة، إذ سيكون الثمن وقتها الخروج من الماراثون الإفريقي، واستمرار الغياب عن منصة التتويج منذ اللقب الأخير فى نسخة 2010

مباراة الليلة تشهد غياب ثلاثة لاعبين عن الفراعنة، وهم: محمد صلاح، ومحمد الشناوي، وإمام عاشور، الذي كان قد تعرض لإصابة بارتجاج في المخ، واستقر «فيتوريا» علي الدفع بمحمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي والذي سيتواجد في منطقة وسط الفراعنة بجوار مروان عطية وحمدي فتحي، ليعوض غياب نجم الأهلي إمام عاشور.

واستقر روي فيتوريا، على تشكيل الفريق الذي سوف يخوض به مباراة الليلة، وكشف مصدر من داخل معسكر منتخب مصر أن هناك 4 تغييرات في تشكيل منتخب مصر، عن آخر مباراة أمام الرأس الأخضر، حيث يبدأ بمحمد أبو جبل، على حساب محمد الشناوي، الذى غادر معسكر منتخب مصر إلى إلمانيا للعلاج من إصابة الكتف، ومحمد حمدي ظهير أيسر على حساب أحمد فتوح، والذى لعب أساسيا فى مباراة الرأس الأخضر الأخيرة، ويشارك محمد النني فى خط الوسط على حساب إمام عاشور الذى أصيب بارتجاج فى المخ ويحتاج إلى 6 أيام راحة، ويشارك زيزو كجناح أيمن.

ومن المتوقع أن يمثل منتخب مصر في هذه المباراة كل من: محمد ابوجبل فى حراسة المرمى، خط الدفاع محمد حمدي وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني، خط الوسط مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد النني، خط الهجوم زيزو ومصطفى محمد وعمر مرموش.

وحذر فيتوريا، لاعبي المنتخب من الانخداع بنتائج الكونغو، بعد تعادله في 3 مباريات متتالية بدور المجموعات أمام زامبيا بهدف لمثله، وأمام المغرب بنفس النتيجة، والتعادل السلبي الأخير مع تنزانيا، وتأهله كوصيف المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.

واختتم فيتوريا حديثه مع لاعبي المنتخب أن مباريات دور الستة عشر لها حسابات خاصة وتختلف تماما عن مباريات دور المجموعات، وهو ما يتطلب ضرورة التركيز خاصة أن الأدوار الإقصائية لا تعرف التعويض والتعثر في أي لقاء يعني وداع منافسات البطولة بشكل نهائي، وهو ما يجعل كل لاعب مطالب ببذل أقصى جهد لديه حتى يتحقق الفوز ويتأهل الفراعنة لدور الثمانية.

وتقابل منتخب مصر مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في 12 مباراة سابقة منها 8 مباريات رسمية و4 ودية، فاز الفراعنة في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وحسم التعادل 3 مباريات.