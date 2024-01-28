المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يتعهد بتعزيز التعاون مع البرلمان الكازاخستاني

تعهد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، أمس السبت، بتعزيز التعاون مع البرلمان الكازاخستاني، وذلك في ختام زيارة أجراها وفد صيني إلى كازاخستان استمرت خمسة أيام تلبية لدعوة من البرلمان الكازاخستاني.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "هاو مينج جين" اجتمع، خلال الزيارة، مع رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني مولين اشيمباييف، ورئيس مجلس النواب الكازاخستاني يرلان كوشانوف، والنائب الأول لرئيس وزراء كازاخستان رومان سكليار، ورئيس المجلس التمثيلي المحلي في ألماتي ميرزان أوتينشيف.

وقال هاو إن الصين وكازاخستان جارتان قريبتان وصديقتان موثوقتان وشريكتان تدعمان بعضهما البعض، لافتا إلى إقامة البلدين لشراكة استراتيجية شاملة دائمة، وبناء مجتمع مصير مشترك بينهما وقدمتا نموذجا للتعاون الثنائي بين الدول المجاورة.

وأعرب هاو عن استعداد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لمواصلة تعزيز التعاون مع البرلمان الكازاخستاني، وتنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين، والإسهام في تنمية العلاقات الثنائية.

كما أطلع الجانب الكازاخستاني على المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، ومسار "التحديث الصيني النمط"، وديمقراطية العملية الكاملة الشعبية، ومبادرة الحزام والطريق.

من جانبه، أكد الجانب الكازاخستاني تمسكه بمبدأ صين واحدة، معربا عن استعداده لتعزيز التعاون بين الحكومتين والهيئتين التشريعيتين في البلدين، فضلا عن استعداده لتعميق التعاون في مختلف المجالات ومواصلة تعزيز العلاقات بين كازاخستان والصين.