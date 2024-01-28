ads
الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في شمال غرب رام الله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت مناطق شمال غرب مدينة رام الله مواجهات عنيفة مساء أمس السبت، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت ريما وقرية دير غسانة. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا" بأن قوة من جيش الاحتلال دخلت بلدة بيت ريما، حيث داهمت منزل المواطن عثمان العاصي بهدف اعتقال نجله نادر، الذي لم يكن حاضرًا في المنزل في تلك اللحظة. وقامت القوات بتفتيش المنزل بشكل دقيق واستجواب أفراد العائلة.

وأشارت المصادر إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة بيت ريما وقرية دير غسانة المجاورة، دون تسجيل أي إصابات.

فلسطين غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي رام الله مواجهات بين الفلسطينين وقوات الاحتلال