اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في شمال غرب رام الله

شهدت مناطق شمال غرب مدينة رام الله مواجهات عنيفة مساء أمس السبت، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت ريما وقرية دير غسانة. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا" بأن قوة من جيش الاحتلال دخلت بلدة بيت ريما، حيث داهمت منزل المواطن عثمان العاصي بهدف اعتقال نجله نادر، الذي لم يكن حاضرًا في المنزل في تلك اللحظة. وقامت القوات بتفتيش المنزل بشكل دقيق واستجواب أفراد العائلة.

وأشارت المصادر إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة بيت ريما وقرية دير غسانة المجاورة، دون تسجيل أي إصابات.