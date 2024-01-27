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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشوط الأول.. نيجيريا تتقدم علي الكاميرون بهدف

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
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حسم منتخب نيجيريا نتيجة الشوط الأول امام نظيره منتخب الكاميرون بالتقدم بهدف دون مقابل  فى اللقاء الذي  يجمع المنتخبين حاليا  فى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وجاء الهدف في الدقيقة 36  عن طريق أديمولا لوكمان 

وكان جوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا وريجوبير سونج مدرب الكاميرون  اعلنا التشكيل الرسمي للمنتخبين، في القمة التي تجمعهما  مساء اليوم السبت،  فى  دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار.

جاء تشكيل منتخب نيجيريا
حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.


خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي.


خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين.
بينما جاء تشكيل منتخب الكاميرون كالآتي:

حراس المرمى: فابريس أوندوا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو - كريستوفر ووه - عمر جونزاليس.

خط الوسط: مومي نجامالو - جوليس أوليفير نتشام - زامبو أنجوسيا - نوهو تولو.

خط الهجوم: توكو إكامبي - جورج كيفين نكودو - فرانك ماجري.

الشوط الاول نيجيريا الكاميرون كأس أمم أفريقيا احمد محمدي