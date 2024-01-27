دراسة طبية: فيروس الهربس قد يكون سببا لمرض الزهايمر

قدمت دراسة طبية حديثة، أجريت في كلية الطب جامعة "واشنطن"، أدلة قوية على أن فيروس "الهربس" البسيط من النوع 1، المعروف باسم "فيروس الحماق النطاقي"، قد يكون سببا لمرض الزهايمر.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم فيروس الهربس البسيط 1 في أدمغتهم، بالإضافة إلى جين معين يطلق عليه اسم "أبو 4"، لديهم خطر الإصابة بالزهايمر أعلى 12 مرة، مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من أي منهما.

وقال الباحثون إن الأدوية المضادة للفيروسات، التي تكون آمنة بشكل عام، يمكن أن تعالج الزهايمر، وقالوا إنه قد يستطيعون تطوير لقاح للحماية والوقاية في المستقبل.

ومرض الزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعا، ولا يوجد علاج له حتى الآن، والعلاجات تساعد فقط في علاج الأعراض.

ووجدت الدراسة أن فيروس الهربس البسيط 1 يمكن أن ينشط في الدماغ، ربما أكثر من مرة، ما يتسبب في تلف بمرور الوقت.

وبحسب الباحثين، مع تقدم الأشخاص في العمر، يضعف جهازهم المناعي، ما يسمح للفيروس بدخول الدماغ، ليصبح عدوى نائمة.

كما يمكن أن يؤدي الإجهاد وضعف جهاز المناعة والالتهابات التي تسببها عدوى أخرى إلى إعادة تنشيط الفيروس. يمكن أن تؤدي إعادة التنشيط هذه إلى إتلاف الخلايا المصابة بشكل مباشر وتسبب الالتهاب.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الجين "أبو 4"، يمكن أن يؤدي هذا التنشيط المتكرر إلى مرض ألزهايمر، ربما بسبب المنتجات الأكثر سمية.

وتشير البيانات إلى أن الأدوية المضادة للفيروسات، التي تمنع فيروسات جديدة، يمكن أن تستخدمها لعلاج الزهايمر.

وقال الباحثون إن النتائج تفتح آفاقًا جديدة لتطوير علاجات لمرض الزهايمر.

وأشاروا إلى أن المزيد من البحث ضروري لتأكيد هذه النتائج وتحديد كيفية استخدام الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج المرض.