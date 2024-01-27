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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. ميلان يتعادل مع بولونيا في الشوط الأول

مباراة ميلان ضد بولونيا
مباراة ميلان ضد بولونيا
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تعادل فريق ميلان مع ضيفه بولونيا بهدف لمثله، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

تقدم بولونيا بهدف عن طريق جوشوا زيركزي في الدقيقة 29 من صنا عة ريكاردو كالافيوري، وكاد الفريق الضيف أن ينهي الشوط الأول متقدمًا، إلى أن جاء لوفتس تشيك وسجل هدف التعادل في الدقيقة 45 من صناعة دافيد كالابريا.

وشهد شوط المباراة الأول لافتة طيبة، حيث أوقف حكم اللقاء في الدقيقة 16، لدعم الحارس الفرنسي مايك ماينان حارس مرمى الروسونيري، الذي تعرض لهتافات عنصرية في مباراة الجولة الماضية في الدوري الإيطالي من جماهير أودينيزي.

ويحتل ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، بينما يأتي بولونيا في المرتبة الثامنة وفي رصيده 32 نقطة.

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