غدًا.. وقفة فى نقابة الموسيقيين للمطالبة برجوع مصطفى كامل عن قرار الاستقالة

قرر أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والجمعية العمومية، إعداد وقفة داخل مقر النقابة غدا الأحد، لمطالبة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بالتراجع عن قرار الاستقالة التي ألمح بها منذ أيام.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناّ صحفياً منذ قليل ، أكدت فيه ، أنه من المقرر إقامة الوقفة في الساعة الثانية ظهرًا داخل مقر نقابة الموسيقيين بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات.

وعقد مؤخرا أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية اجتماع هام يرفضون فيه استقالة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بعد ما أعلن مؤخرا على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك تفويض منصبه كنقيب للفنان حلمى عبد الباقي وكيل أول النقابة.

وأكد المجلس حينها في بيان صحفى بعد اجتماع أعضاء مجلس النقابة : نرفض جميعا استقالة الفنان مصطفى كامل، ونطالب برجوعه عن هذا القرار لاستكمال مسيرته والنهوض بالنقابة، التي أصبحت في عهدك كيان كبير ورمز للفن بعد الإنجازات الكبيرة التي قدمتها من خدمات علاجية وزيادة المعاشات وغيرها .

وأَضاف البيان كلنا كأعضاء مجلس إدارة النقابة ممتعنين عن قرار استقالتك من المجلس ولم نستطيع الاستغناء عنك لحظة، وجميع العاملين والموظفين في النقابة في ضهرك وتحت رايتك، ونوعدك بالتلاشى عن كل السلبيات خلال الفترة المقبلة، واحنا إيد واحدة وتنفيذ كل شيء بحرفية .

وقال الفنان حلمى عبد الباقى وكيل أول نقابة المهن الموسيقية كل الناس والجمعية العمومية من أصغر إلى أكبر شخص بيحبك ومحتاج إليك، وشاهدنا مظاهرة حب من الأقاليم ووسائل التواصل الاجتماعى في دعمك .