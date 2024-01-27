آلاف الأشخاص في نيروبي يتظاهرون ضد قتل 14 امرأة

نظم آلاف الأشخاص في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم السبت، مسيرة احتجاجية ضد قتل 14 امرأة منذ بداية العام الجاري.

وردد المحتجون، الذين كانوا أغلبهم من النساء، عبارات مناشدة بوقف عمليات القتل غير المبررة، كما ارتدوا قمصانًا مطبوع عليها أسماء النساء اللاتي وقعن ضحايا جرائم القتل.

وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، بمقتل ما لا يقل عن 500 امرأة خلال أعمال عنف استهدفت نساء خلال الفترة ما بين شهر يناير عام 2016 وشهر ديسمبر 2023، فيما لم يتم الإبلاغ عن العديد من الحالات الأخرى.

وطالب المحتجون الحكومة الكينية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك تعزيز جهود إنفاذ القانون وزيادة الدعم للناجيات من العنف.

وقالت إحدى المشاركات في المسيرة، تدعى "ميمي كيماني": "لقد سئمنا من العنف ضد المرأة. يجب على الحكومة أن تفعل المزيد لحماية النساء في كينيا".

وأضافت أخرى تدعى "سارة أوكورو": "نريد أن نعيش في سلام وأمان، دون أن نتعرض للتهديد بالقتل أو العنف".

وأعربت الحكومة الكينية عن إدانتها لعمليات القتل الأخيرة، وأكدت التزامها بمكافحة العنف ضد المرأة.