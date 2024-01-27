حكيم زياش يربك حسابات الركراكي قبل مواجهة جنوب أفريقيا

أربك حكيم زياش، لاعب منتخب المغرب، حسابات المدرب وليد الركراكي، قبل مواجهة جنوب أفريقيا في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويواجه منتخب المغرب، نظيره الجنوب أفريقي، يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعرض زياش، لإصابة على مستوى أربطة كاحله الأيسر، خلال مباراة المغرب وزامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

وأصبح زياش مهددًا بالغياب عن مواجهة جنوب أفريقيا؛ بسبب الإصابة إذ يتطلب علاجًا دقيقًا لحسم مشاركته في المباراة، ليربك حسابات الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي قبل المواجهة الصعبة أمام البافانا بافانا.

وبحسب قناة «الرياضية» المغربية، فإن مشاركة زياش في مباراة المغرب وجنوب أفريقيا، صعبة للغاية في الوقت الراهن.

وأفادت القناة، بأن إمكانية خوض زياش للمباراة، تتحدد بعد غد الإثنين، في انتظار ما ستسفر عنه الفحوصات الطبية التي يخضع لها اللاعب في الساعات المقبلة.

وأكدت عدة مصادر مغربية، أن احتمال غياب زياش عن مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، تتجاوز نسبة الـ50 إلى 60%.

سجل زياش، هدف فوز المغرب على زامبيا، ليتأهل أسود الأطلس لدور الـ16 على صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.