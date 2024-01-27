Hive تعلن عن شراكة مع بيكيا للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

أعلنت شركة Hive، المتخصصة في صيانة وإصلاح الأجهزة التابعة لشركة iFix في مصر، عن توقيع شراكة مع شركة بيكيا المصرية الناشئة في جمع وإدارة المخلفات الصلبة.

تهدف هذه الشراكة إلى التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الناتجة عن عمليات إصلاح وصيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية.

أوضحت أمنية نجم، المدير التنفيذي لشركتي Hive وiFix، أن هذه الشراكة تأتي نتيجة لتوافق الرؤى الاستراتيجية حول أهمية إعادة تدوير المخلفات، خاصة الإلكترونية، لتعزيز الاستدامة وفقًا لرؤية الحكومة المصرية.

وأشارت نجم إلى أن شركة Hive ستكون الشريك الفني والتقني لبيكيا في هذه الشراكة، حيث تسعى بيكيا من خلال هذه التعاون إلى جمع أكبر قدر من المخلفات القابلة للتدوير، خاصة الإلكترونية، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، أكد علاء عفيفي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة بيكيا، أن الهدف من هذه الشراكة هو تحقيق استراتيجية الشركة في جمع المخلفات القابلة للتدوير، وخاصة الإلكترونية، مساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

يُشار إلى أن بيكيا هي شركة ناشئة تأسست في عام 2018، وتعمل في مجال جمع وإدارة المخلفات الصلبة، حيث تقوم بتوفير منصة إلكترونية لمبادلة المخلفات غير العضوية بسلع وخدمات.