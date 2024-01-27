بطريرك الكنيسة السريانية يزور رئيس وزراء ولاية كارناتاكا

زار الأنبا مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، رئيس وزراء ولاية كارناتاكا سري سيدارامايا، في مقرّه، رافق قداستَه عدد المطارنة: مار غريغوريوس جوزيف المطران وكيل الكنيسة في الهند ومطران كوجين في كيرالا، ومار ديوسقوروس قرياقس، مطران كنائس الكرسي الرسولي في شمال كيرالا، ومار ثاوفيلوس قرياقس، مطران الإكليريكية اللاهوتية في كيرالا ومطران الكنائس الملنكارية في أوروبا، ومار أوسطاثيوس اسحق، مطران بنغالور، ومار خريستوفوروس مرقس أبراهام، السكرتير البطريركي لشؤون الكنيسة في الهند، ومار أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي.

وقد حضر أيضًا رئيس الأساقفة الكاثوليك في بنغالور المطران بيتر ماشادو، ومعالي وزير الطاقة في حكومة كارناتاكا السيد ك. ج. جورج.