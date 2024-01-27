الولايات المتحدة والصين تتفقان على تعاون أوسع في مكافحة المخدرات والذكاء الاصطناعي

اتفقت الولايات المتحدة والصين على إطلاق مجموعة عمل مشتركة لمكافحة المخدرات، وذلك خلال محادثات أجراها وانج يي، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في العاصمة الصينية بكين، اليوم السبت.

وبحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية، فإن الجانبين اتفقا أيضًا على الاجتماع الأول لآلية الحوار الحكومي الصيني الأمريكي حول الذكاء الاصطناعي في ربيع هذا العام، واتخاذ المزيد من الخطوات لتوسيع التبادلات الشعبية.

وتأتي هذه الاتفاقات في إطار الجهود المبذولة من قبل البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، رغم استمرار التوتر بينهما في بعض القضايا، مثل تايوان والسيادة في بحر الصين الجنوبي.