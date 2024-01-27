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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد بعد غد

بوتين ولوكاشينكو
بوتين ولوكاشينكو
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ذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، سيعقدان اجتماعا لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد الروسي البيلاروسي بمدينة سانت بطرسبرج في 29 يناير الجاري.

وأوضح المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان اليوم السبت - أنه من المقرر أثناء الاجتماع استعراض نتائج تنفيذ الوثيقة الأساسية لدولة الاتحاد للفترة ما بين عامي 2021-2023.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر كذلك اتخاذ عدد من القرارات المهمة لزيادة التكامل بين البلدين واتفاق الرئيسين بوتين ولوكاشينكو على الاتجاهات الرئيسية لتنفيذ بنود معاهدة إنشاء دولة الاتحاد للفترة بين عامي 2024 و2026.

يُذكر أن دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي تتبنى سياسات خارجية وأمنية ودفاعية منسقة ولها ميزانية مشتركة وسياسة مالية ائتمانية وضريبية موحدة وتعرفة جمركية موحدة ومنظومات طاقة واتصالات ومواصلات موحدة ودفاع جوي موحد.

الكرملين بوتين لوكاشينكو