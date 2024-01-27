محافظ مطروح يتابع بدء أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، استعدادات البدء في تنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ سلطة القانون، وذلك اعتبارا من اليوم 27 يناير وتستمر حتى إبريل القادم، مشددا على عدم التهاون مع المخالفين.



حيث تم اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ أعمال الموجه الـ22 أمام مبنى كل مركز، مع الاطمئنان على تمام الجاهزية على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة والإعداد الجيد من صيانة ورفع كفاءة كافة المعدات والتأكد من تمام عملها بالكفاءة المطلوبة.

ووجه محافظ مطروح بضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة من إدارة الأملاك وجهاز حماية أراضى الدولة، ومجالس المدن، مع المتابعة الوقتية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة الأزمات لتنفيذ أعمال الإزالات، بالتنسيق وجهات الولاية ومديرية أمن مطروح مع المتابعة على مدار أيام الموجه؛ لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين.

حملة إزالة بمركز مرسى مطروح

ففى مركز ومدينة مرسي مطروح قاد العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة ونواب رئيس المجلس، حملة إزالة وتنفيذ 6 قرارات إزالة على مساحة نحو ألف متر مربع.

حملة إزالة بمركز العلمين

مركز ومدينه العلمين قاد عبد السلام كويلة رئيس مدينة العلمين، حملة إزالة وتم الانتهاء من تنفيذ القرارات 227, 228, 229 مركز العلمين منطقة شرق الجولف لثلاث مباني على مساحة 90 متر مربع لكل مبنى.

حملة إزالة بمركز الضبعة

وفي مدينة الضبعة قاد الدكتور عماد الدين عبدالله رىيس مدينة الضبعة، حملة إزالة المبانى في المهد على مساحة 50 متر مربع.

محافظ مطروح يتابع بدء أعمال الموجه 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة

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