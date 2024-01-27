بالفيديو.. محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لا تعترف بإبادة الفلسطينيين.. وقرار العدل الدولية انتصار للقيم الأخلاقية

قال الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن القضية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، أعطت لنا درسًا واضحًا في قيم الأخلاق، ضد ما تمارسه إسرائيل من إبادة جماعية مستمرة لليوم الـ 113، في سياستها التدميرية بقطاع غزة لقتل البشر وتدمير الحجر.

وأضاف "صافي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم السبت، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إسرائيل تدابير لحماية الشعب الفلسطيني، لن يعجب إسرائيل لأنها لا تعترف أنها تبيد الفلسطينيين، وتزعم أنها تدافع عن حقها منذ 7 أكتوبر عام 2023.

وتابع، أن قرار محكمة العدل الدولية صوت فيه من 15 إلى 17 قاضيًا لاتخاذ تدابير وثني إسرائيل عما تقوم به من قتل وتدمير وإن كان القرار منقوصًا بوقف إطلاق النار الذي نسعى إليه جميعا، لكن رغم ذلك هو انتصار واضح للقيم الأخلاقية ولمحكمة العدل الدولية، ولإخضاع إسرائيل أن تلتزم بكافة القوانين.

وأردف المحلل السياسي الفلسطيني، أن إسرائيل لا تعطي للقرار مجالا للتنفيذ، لأنها تدرك أن أمريكا تدعمها في كل شيء، وهي التي قدمت لها السلاح والدعم اللوجيستي والاقتصادي، وأعطتها الضوء الأخضر.

وأكد أن إسرائيل ملزمة بتنفيذ القرار، لكنها لن تنفذ طالما تأخذ الضوء الأخضر من الدول الداعمة لها مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، ومستمرة في قصف وقتل المدنيين في بيوت الإيواء.