رئيس الاتحاد الكيني للطائرة يشيد بتنظيم مصر لبطولة تصفيات المنطقة الخامسة

تحدث تشارلرز نيابيري، الأمين العام للمنطقة الخامسة الأفريقية ورئيس الاتحاد الكيني للكرة الطائرة، عن قدرة مصر على استضافة البطولات الأفريقية على هامش تصفيات المنطقة الخامسة المقامة خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.

وقال تشارلرز نيابيري: “ تنظيم الاتحاد المصري لمنافسات البطولة جيد وعلى أعلى مستوى، كما أن الصالة مطابقة لجميع المواصفات، فمصر لديها بنية تحتية متكاملة بالإضافة إلى تواجد الفنادق الجيدة، لذلك أود أن أوجه الشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة المهندس ياسر قمر.

وأضاف: “مباراة منتخب مصر أمام كينيا للسيدات كانت ممتعة كثيرًا، واستحق المنتخب المصري الفوز، حيث كان فريقا منظما واستطاع استغلال جميع الفرص“.

وتابع: “ في البطولة الأفريقية الماضية التي أقيمت في الكاميرون فاز منتخب كينيا للسيدات على مصر بنتيجة 3-1 وتوج بالبطولة، حيث كان المنتخب الكيني يشارك بجميع اللاعبين الأساسيين وقتها، ولكن الآن مستوى المنتخبين متقارب خاصة أن المنتخب الكيني يلعب المباريات بدون اثنين من اللاعبات المحترفات“.

وأضاف تشارلرز نيابيري: "عادت مصر مرة أخرى للمنافسة والتطور في ظل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر، وإذا استمر على هذا النطاق سيكون لمصر مكانة على المستوى العالمي“.

من جانبه، أعرب المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن سعادته الكبيرة للمستوى المميز لمنتخبي الرجال والسيدات في تصفيات المنطقة الخامسة بعد نجاح مجلس الإدارة في توفير كافة الدعم والمساندة للمنتخبات الوطنية في جميع المراحل السنية.

وأضاف قمر، أن المجلس حرص في بداية ولايته على وضع استراتيجية وخطط اعداد للمنتخبات القومية بالإضافة لتوفير معسكرات داخلية وخارجية، كما تم التعاقد مع خبراء عالميين لقيادة المنتخبات وهو ما كان له الأثر الإيجابي على مسيرة المنتخبات على صعيد الرجال أو السيدات.