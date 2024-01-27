بحضور ماكرون.. الهند تحتفل بمرور 75 عامًا على الاستقلال عن الحكم البريطاني (فيديو)

عرضت فضائية "يورونيوز عربي" مقطع فيديو، لاحتفال الهند بعيد استقلالها، بحضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

ويظهر الفيديو، اصطفاف آلاف الأشخاص في شارع احتفالي في قلب العاصمة الهندية، أمس الجمعة، لمشاهدة عرض ملون للقوة العسكرية للبلاد والتراث الثقافي للاحتفال بعيد الجمهورية الـ 75.

وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العرض باعتباره الضيف الرئيسي في الاحتفال باعتماد دستور البلاد في 26 يناير 1950، بعد استقلال الهند عن الحكم الاستعماري البريطاني، حيث تدعو الهند تقليدياً الزعماء الأجانب لمشاهدة هذا الاستعراض.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ضيف الشرف العام الماضي، والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في 2016 والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2015، كما شاهد عشرة من زعماء جنوب شرق آسيا العرض في 2018.