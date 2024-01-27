أجواء شتوية بامتياز.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه في هذه الأيام نشهد انخفاضات في قيم درجات الحرارة والأجواء شتوية بامتياز في معظم محافظات الجمهورية، بفعل الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط والتي تكون منخفضة في قيم درجات حرارتها.

وأَضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، أن البلاد تتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على حجب أشعة الشمس وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يؤدي لوجود انخفاض في درجات و فرص لسقوط أمطار.

وتابعت، أن اليوم سيشهد وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتمتد من خفيفة لمتوسطة على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري وخليج السويس، وقد تصل فرص أمطار خفيفة في مناطق من القاهرة الكبرى.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يسود طقس شتوي مائل للبرودة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية، ومائل للدفء على المناطق الجنوبية للبلاد، أما خلال فترة الليل تسود أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية والتي تصل أحيانًا لحد الصقيع في بعض المناطق.

وأوضحت "منار"، أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح في معظم المحافظات على مدار اليوم، مما يساعد على زيادة الاحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة.