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السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. نيجيريا يواجه الكاميرون.. ليستر سيتي يستضيف برمنجهام سيتي.. ويوفنتوس يلتقي إمبولي

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 على النحو التالي:

كأس أمم أفريقيا 
7:00 أنجولا - ناميبيا
10:00 نيجيريا - الكاميرون

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

6:00 مصر - الجزائر

كأس الاتحاد الإنجليزي
2:30 إبسويتش تاون - مايدست
5:00 شيفيلد يونايتد - برايتون
5:00 ليدز يونايتد - بليموث أرجايل
5:00 ليستر سيتي - برمنجهام سيتي
5:00 إيفرتون - لوتون تاون
9:00 فولهام - نيوكاسل يونايتد

الدوري الإسباني
3:00 ريال سوسيداد - رايو فاليكانو
5:15 لاس بالماس - ريال مدريد
7:30 برشلونة - فياريال
10:00 ريال مايوركا - ريال بيتيس

الدوري الإيطالي

4:00 أتالانتا - أودينيزي
7:00 يوفنتوس - إمبولي
9:45 ميلان - بولونيا

الدوري الألماني

4:30 فولفسبورغ - كولن
4:30 هوفنهايم - هايدنهايم
4:30 فيردر بريمن - فرايبورج
4:30 أوجسبورج - بايرن ميونخ
4:30 شتوتجارت - لايبزيج
4:30 باير ليفركوزن - بوروسيا مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسى
6:00 نيس - ميتز
10:00 مارسيليا - موناكو

كأس أمم أفريقيا نيجيريا مصر الجزائر برشلونة فياريال يوفنتوس