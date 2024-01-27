تشاهدون اليوم.. نيجيريا يواجه الكاميرون.. ليستر سيتي يستضيف برمنجهام سيتي.. ويوفنتوس يلتقي إمبولي

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 على النحو التالي:

كأس أمم أفريقيا

7:00 أنجولا - ناميبيا

10:00 نيجيريا - الكاميرون

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

6:00 مصر - الجزائر

كأس الاتحاد الإنجليزي

2:30 إبسويتش تاون - مايدست

5:00 شيفيلد يونايتد - برايتون

5:00 ليدز يونايتد - بليموث أرجايل

5:00 ليستر سيتي - برمنجهام سيتي

5:00 إيفرتون - لوتون تاون

9:00 فولهام - نيوكاسل يونايتد

الدوري الإسباني

3:00 ريال سوسيداد - رايو فاليكانو

5:15 لاس بالماس - ريال مدريد

7:30 برشلونة - فياريال

10:00 ريال مايوركا - ريال بيتيس

الدوري الإيطالي

4:00 أتالانتا - أودينيزي

7:00 يوفنتوس - إمبولي

9:45 ميلان - بولونيا

الدوري الألماني

4:30 فولفسبورغ - كولن

4:30 هوفنهايم - هايدنهايم

4:30 فيردر بريمن - فرايبورج

4:30 أوجسبورج - بايرن ميونخ

4:30 شتوتجارت - لايبزيج

4:30 باير ليفركوزن - بوروسيا مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسى

6:00 نيس - ميتز

10:00 مارسيليا - موناكو