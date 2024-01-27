استقرار أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم السبت

السبت 27/يناير/2024 - 08:34 ص

واصلت أسعار الذهب فى الصاغة استقرارها بداية تعاملات اليوم السبت 27-1-2024 داخل محلات الصاغة، لكل الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر عيار 14 قيمة نحو 2523 جنيها للبيع و2557 جنيها للشراء وعيار 18 نحو 3237 جنيها للبيع و3278 جنيها للشراء وأوقية الذهب 2031 دولار للبيع و 2032 دولار للشراء.

وبلغ سعر عيار 21 نحو 3800 جنيها للبيع و3855 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 4370 جنيها للبيع 4400 جنيها للشراء والجنيه الذهب 30.2 ألف جنيه للبيع و30.6 ألف جنيه للشراء.

فيما اوقفت بعض منصات التسعير ومنها جولد بيلون تحديث أسعار الذهب نظرا لفوضى الأسعار.