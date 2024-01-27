بعد مقتل 4 من عناصره.. حزب الله يعلن استهداف تموضع وانتشار لجنود إسرائيليين

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أنه قام باستهداف تموضع وانتشار لجنود إسرائيليين في منطقة "المطلة" بالأسلحة الصاروخية، جاء ذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، نعى حزب الله اللبناني 4 من عناصره قتلوا في قصف إسرائيلي أمس الجمعة، ويواصل حزب الله اللبناني تنفيذ قصفات صاروخية ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتتزايد التوترات بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي ويستمر الطرفان في تبادل إطلاق النار وتوجية الرشقات الصاروخية على مواقع تمركزهم، وكل يوم يزداد الصراع.

وأمس الجمعة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن مضمون المكالمة الهاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيرة الإسرائيلي يوآف جالانت، والتي أكد خلالها أن الولايات المتحدة تسعى إلى الدبلوماسية لحل التوترات التي تحدث على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وتجنب التصعيد.